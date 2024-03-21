У Луганську військова вантажівка зруйнувала дитячий майданчик

Військова вантажівка в Луганську зруйнувала дитячий майданчик. Фото: Telegram / Новини Донбасу

У тимчасово окупованому Луганську вантажівка «Урал» російських військ перекинулася і зруйнувала дитячий майданчик.



Аварія сталася на перехресті вулиць Андрія Ліньова та Павловської. Голова окупаційної адміністрації Луганська Яна Пащенко завила, що винуватця ДТП залучать до відновлення зони відпочинку.



«Адміністрація міста зафіксувала автопригоду та незабаром займеться відновленням об'єкта», - заявила Пащенко.



Вона зазначила, що майданчик був збудований мерією Москви. Про постраждалих внаслідок ДТП не повідомлялося.



Нагадаємо, співробітник «поліції ЛНР» загинув внаслідок аварії на дорозі під Сорокіним (Краснодоном) на окупованій території Луганської області.