В 80 населенных пунктов Донецкой области отсутствует электроснабжение — Минэнерго

В Донецкой области в результате боевых действий со стороны оккупантов без света остаются 80 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«Всего в области без электроснабжения остаются более 43 тысяч точек учета в 80 населенных пунктах», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что за сутки заживили более 14 тысяч потребителей, в то же время из-за боевых действий обесточено более 15 тысяч абонентов в 7 населенных пунктах.



Ранее мы писали, что в российском Белгороде в результате обстрела пять тысяч жителей остались без света.