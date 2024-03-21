У 80 населених пунктів Донеччини відсутнє електропстачання — Міненерго

На Донеччині внаслідок бойових дій з боку окупантів без світла залишаються 80 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Загалом в області без електропостачання залишаються понад 43 тисячі точок обліку в 80 населених пунктах», — йдеться в повідомленні.



У відомстві уточнили, що за добу заживлено понад 14 тисяч споживачів, водночас через бойові дії знеструмлено понад 15 тисяч абонентів у 7 населених пунктах.



Раніше ми писали, що в російському Білгороді внаслідок обстрілу п'ять тисяч мешканців залишилися без світла.