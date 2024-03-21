В Минобороны России заявили о захвате села Тоненькое Донецкой области

В России заявили о захвате Тоненького в Донецкой области. Карта: DeepState

Минобороны России сегодня, 21 марта, заявило о захвате села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой области.

«На Авдеевском направление слаженными действиями подразделений группировки войск центр освобожден населенный пункт Тоненькое», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Украинская сторона этого не подтверждала.

По оценкам украинского военного журналиста и блогера Богдана Мирошникова, под контролем ВСУ оставалось около 20% села по состоянию на вечер 20 марта.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ продолжают продвигаться в районе села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой области.