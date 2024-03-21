У Міноборони Росії заявили про захоплення села Тоненьке Донецької області

У Росії заявили про захоплення Тоненького на Донеччині. Карта: DeepState

Міноборони Росії сьогодні, 21 березня, заявило про захоплення села Тоненьке на Авдіївському напрямку на Донеччині.

«На Авдіївському напрямку злагодженими діями підрозділів угруповання військ «Центр» звільнений населений пункт Тоненьке», — йдеться у повідомленні Міністерства оборони РФ.

Українська сторона цього не підтверджувала.

За оцінками українського військового журналіста та блогера Богдана Мірошникова, під контролем ЗСУ залишалося близько 20% села станом на вечір 20 березня.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ продовжують просуватися в районі села Тоненьке на Авдіївському напрямку Донецької області.