У Міноборони Росії заявили про захоплення села Тоненьке Донецької області

Міноборони Росії сьогодні, 21 березня, заявило про захоплення села Тоненьке на Авдіївському напрямку на Донеччині.
«На Авдіївському напрямку злагодженими діями підрозділів угруповання військ «Центр» звільнений населений пункт Тоненьке», — йдеться у повідомленні Міністерства оборони РФ.
Українська сторона цього не підтверджувала.
За оцінками українського військового журналіста та блогера Богдана Мірошникова, під контролем ЗСУ залишалося близько 20% села станом на вечір 20 березня.
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ продовжують просуватися в районі села Тоненьке на Авдіївському напрямку Донецької області.