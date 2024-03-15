Россия активно использует авиабомбы ФАБ-1500: одну такую нашли в Селидово

В Селидово Донецкой области пиротехники изъяли неразорванную авиационную бомбу ФАБ-1500, которую российские войска скинули на город. Фугасная бомба весит полторы тонны.



«Днем, 15 марта, пиротехники изъяли неразорвавшийся боеприпас в частном секторе города Селидово», — сообщила пресс-секретарь ГСЧС Вероника Бахал, передает «Суспільне».



По ее словам, в этом году это первый случай изъятия авиационной бомбы такого типа.



С начала 2024 года в области пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили две неразорванные авиабомбы КАБ-500. Одна из них в Константиновке, другая — в Торецке.



Как сообщалось, Селидово было обстреляно ночью 12 марта. Ранены 2 человека.



Военные аналитики подчеркивают, что бомбы ФАБ-1500 среди прочего позволили российским оккупантам захватить Авдеевку и продолжить наступление в Донецкой области.



Недавно оккупанты использовали ФАБ-1500 в Красногоровке. В течение последних недель ФАБ-1500, вероятно, также сбрасывали в районах Херсона и Харькова, пишет CNN.



Едва ли не единственной системой, которая может противостоять авиабомбам, является американская Patriot.