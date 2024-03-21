С начала 2024 года оккупанты похитили более 300 украинцев на захваченных территориях

На временно оккупированных территориях Украины с начала 2024 года россияне похитили более 300 украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.



«С начала года на захваченных Россией территориях Украины зафиксировано около трех сотен задержаний местных жителей. По факту речь идет о настоящем похищении», — говорится в сообщении.



В ЦНС отметили, что людей задерживают по доносам в нелояльности, кроме того, не сообщают родственникам причины задержки, а также не рассказывают о местоположении задержанных.



Центр национального сопротивления отмечает, что каждый кто причастен к похищению будет обнаружен и благодаря Движению Сопротивления понесет ответственность за преступления против украинского народа.



Ранее мы писали, что двое военных российской армии расстреляли трех гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном. Трупы трех мужчин с огнестрельными ранениями головы 15 марта нашли соседи в прихожей одного из домов. По подозрению в убийстве задержали военнослужащих 36-летнего Алексея Булелина и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Они оба из Волгоградской области.