З початку 2024 року окупанти викрали понад 300 українців на захоплених територіях

На тимчасово окупованих територіях України з початку 2024 року росіяни викрали понад 300 українців. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.



«З початку року на захоплених Росією територіях України зафіксовано близько трьох сотень затримань місцевих жителів. За фактом йдеться про справжнє викрадення», — йдеться у повідомленні.



У ЦНС зазначили, що людей затримують за доносами в нелояльності, крім того, не повідомляють родичам про причини затримки, а також не розповідають про місцезнаходження затриманих.



Центр національного опору зазначає, що кожен, хто причетний до викрадення, буде виявлений і завдяки Руху Опору понесе відповідальність за злочини проти українського народу.



Раніше ми писали, що двоє військових російської армії розстріляли трьох цивільних у тимчасово окупованому селі Кохани під Херсоном. Трупи трьох чоловіків із вогнепальними пораненнями голови 15 березня знайшли сусіди у передпокої одного з будинків. За підозрою у вбивстві затримали військовослужбовців 36-річного Олексія Буллєліна та 37-річного Мунтяна Тарасенка. Вони обидва із Волгоградської області.