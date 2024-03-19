Двое военных российской армии расстреляли трех гражданских во временно оккупированном селе Коханы под Херсоном. Об этом пишет ASTRA.

Издание сообщает, что трупы трех мужчин с огнестрельными ранениями головы 15 марта нашли соседи в прихожей одного из домов в оккупированном селе Коханы.

ASTRA пишет, что позже по подозрению в убийстве задержали военнослужащих 36-летнего Алексея Булелина и 37-летнего Мунтяна Тарасенко. Они оба из Волгоградской области.

Как выяснило издание, Булелин еще в 2010 году угнал автомобиль, получив условную судимость. А Тарасенко был ранее судим за насильственные действия.