Оккупанты демонтируют развалины Мариупольского драмтеатра и обещают открыть его в следующем году

Захватчики обещают открыть Мариупольский драмтеатр в следующем году. Фото: Мариупольский городской совет

Российские строители демонтируют развалины здания Мариупольского драматического театра. Они производят монтаж и кладут кирпич, разрабатывают грунт экскаватором. Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Отмечается, что россияне обещают в следующем году закончить работы и показывать в театре представления.

«Таким образом, они хотят заставить мариупольцев забыть о преступлениях россиян», — говорится в сообщении.

«Однако, мариупольцы помнят, как 16 марта 2022 года россияне сбросили две авиабомбы на театр, перед которыми заглавными буквами была надпись "ДЕТИ". В это время в здании прятались сотни мариупольских семей с детьми», — напомнили в горсовете.

Ранее сообщалось, что мариупольцев, которых российские захватчики оставили без жилья, не пускают в суд.