Окупанти демонтують руїни Маріупольського драмтеатру та обіцяють відкрити його наступного року

Загарбники обіцяють відкрити Маріупольський драмтеатр у наступному році. Фото: Маріупольська міська рада

Російські будівельники демонтують руїни будівлі Маріупольського драматичного театру. Вони роблять монтаж і кладуть цеглу, розробляють ґрунт екскаватором. Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Зазначається, що росіяни обіцяють наступного року закінчити роботи та показувати у театрі вистави.

«Таким чином, вони хочуть змусити маріупольців забути про злочини росіян», — йдеться у повідомленні.

«Однак, маріупольці пам'ятають, як 16 березня 2022 року росіяни скинули дві авіабомби на театр, перед якими великими літерами був напис "ДІТИ". У цей час у будівлі ховалися сотні маріупольських сімей із дітьми», — нагадали у міськраді.

Раніше повідомлялося, що маріупольців, яких російські загарбники залишили без житла, не пускають до суду.