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Росія атакувала ракетами ДніпроГЕС у Запоріжжі

Оновлено
22 березня 2024, 08:50

Росія атакувала ракетами ДніпроГЕС у Запоріжжі

Дамба ДніпроГЕС після ракетної атаки окупантів РФ. Фото: Telegram Дамба ДніпроГЕС після ракетної атаки окупантів РФ. Фото: Telegram

Російські окупаційні війська сьогодні вночі, 22 березня 2024 року, завдали масового ракетного удару по інфраструктурним об'єктам на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі.

В «Укргідроенерго» під ранок заявили про атаку Росії на ДніпроГЕС, підтвердивши влучання в об'єкт інфраструктури на Дніпрі.

«Сьогодні рано вранці російські ракети знову вкотре атакували численні об‘єкти по Україні, в тому числі та енергетики. На жаль, влучання є і по найбільшій ГЕС України — ДніпроГЕС у Запоріжжі. Нелюди не заспокоїлись, зруйнувавши Каховську ГЕС, і тепер намагаються створити нову екологічну катастрофу, цинічно вдаривши по гідроспорудах ДніпроГЕС та плотині», — йдеться у повідомленні компанії.

Там також зазначили, що пожежа на станції продовжується. На місці працюють надзвичайні служби та енергетики, долаючи наслідки численних авіаударів.

Атака російських окупантів на ДніпроГЕС. Фото: Telegram

«Загрози прориву немає. Ситуація на плотині станції контрольована», - додали в «Укргідроенерго».

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Іван Федоров попередив, що Запорізька АЕС на межі блекауту через масовану ракетну атаку на Україну.



«О 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська». Вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України», — написав він.

Президент «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що наразі найбільша в Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише за лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна».

Цю лінію нещодавно було відремонтовано силами українських енергетиків, оскільки не працювало протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергових російських обстрілів.

«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», — наголосив голова «Енергоатому» Петро Котін.

Він вкотре наголосив, що Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України.

Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook, що за цю ніч було понад 60 «шахедів» і близько 90 ракет різних типів країна-окупант випустила по Україні.

«Цілі російських терористів світ бачить максимально чітко: електростанції та лінії постачання енергії, гребля ГЕС, звичайні житлові будинки, навіть тролейбус. Росія воює проти звичайного життя людей. Мої співчуття родинам та близьким загиблих від цього терору», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, вчора під час російської атаки силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було вражено близько 30 російських ракет, у тому числі й балістичні.

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