После атаки РФ на Харьков в городе не работают светофоры

После ночного комбинированного ракетно-авиационного удара РФ по объектам критической инфраструктуры Украины в Харькове не работают светофоры. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.



«Обращаюсь к водителям с просьбой быть максимально осторожными на дорогах, чтобы избежать аварий», — написал Терехов в Telegram.



Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что из-за массированного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры Харькова без электроэнергии осталось около 700 тысяч потребителей.







Напомним, в результате противовоздушного боя силы ПВО Украины сбили 92 воздушные цели: 55 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131», 35 крылатых ракет Х-101/Х-555, две управляемые авиационные ракеты Х-59.



Ранее спасатели деблокировали в Харькове из-под завалов тело еще одного мужчины на месте дневного ракетного удара российских оккупантов.