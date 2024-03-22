Після атаки РФ на Харків у місті не працюють світлофори

Після нічного комбінованого ракетно-авіаційного удару РФ по об'єктах критичної інфраструктури України у Харкові не працюють світлофори. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



«Звертаюся до водіїв з проханням бути максимально обережними на дорогах, щоб уникнути аварій», - написав Терехов у Telegram.



Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що через масований ракетний обстріл енергетичної інфраструктури Харкова без електроенергії залишилося близько 700 тисяч споживачів.







Нагадаємо, внаслідок протиповітряного бою сили ППО України збили 92 повітряні цілі : 55 ударних БПЛА типу «Shahed-136/131», 35 крилатих ракет Х-101/Х-555, дві керовані авіаційні ракети Х-59.



Раніше рятувальники деблокували у Харкові з-під завалів тіло ще одного чоловіка на місці денного ракетного удару російських окупантів.