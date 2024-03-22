В ДнепроГЭС было два прямых попадания: станция в критическом состоянии

В результате двух прямых ракетных ударов по Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС), станция пребывает в критическом состоянии. Об этом рассказал глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.



В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания – в ГЭС-1 и ГЭС-2. Неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, она серьезно повреждена.



«На сегодняшний день мы теряем станцию. Не знаем, в каком объеме и с какой мощностью сможет работать станция ГЭС-2. Именно из-за попадания, две ракеты прилетели по ГЭС-2, одна прилетела по подкрановым балкам и попала в опору, то есть ГЭС-2 в критическом состоянии. ГЭС-1 сейчас тоже не работает, поэтому мы принимаем все меры, чтобы поднимать затворы и отрабатывать воду», — заявил гендиректор «Укргидроэнерго».



Напомним, российские оккупационные войска сегодня ночью, 22 марта 2024 года, нанесли массовый ракетный удар по инфраструктурным объектам на территории Украины, повредив Днепровскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Запорожье.