У ДніпроГЕС було два прямих влучання: станція у критичному стані

В результаті двох прямих ракетних ударів по Дніпровській гідроелектростанції (ДніпроГЕС), вона перебуває в критичному стані. Про це розповів голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота.



У Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямі влучання – по ГЕС-1 та ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона серйозно пошкоджена.



«На сьогодні ми втрачаємо станцію. Не знаємо в якому об'ємі та з якою потужністю зможе працювати станція ГЕС-2. Саме через влучання, дві ракети прилетіли по ГЕС-2, одна прилетіла по підкранових балках та влучила в опору, тобто ГЕС-2 в критичному стані. ГЕС-1 зараз теж не працює, тому ми робимо всі заходи, щоб підіймати затвори й спрацьовувати воду», — заявив гендиректор «Укргідроенерго».



Нагадаємо, російські окупаційні війська сьогодні вночі, 22 березня 2024 року, завдали масового ракетного удару по інфраструктурних об'єктах на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі.