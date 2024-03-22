Утренний обстрел Белгорода: российские власти сообщили о жертвах и разрушениях

Белгород снова под атакой. Фото: Вячеслав Гладков

В Белгороде и Белгородской области в очередной раз были слышны взрывы. Российские власти сообщили о гибели одного человека, также есть пострадавшие и повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его словам, погибшая женщина во время обстрела находилась на улице. Также известно о двух травмированных — у женщины осколочное ранение нижней конечности, у мужчины — закрытая черепно-мозговая травма.





В городе повреждено остекление в квартирах, частном доме и учреждениях здравоохранения. Также пострадало 12 автомобилей, 4 из них полностью сгорели.





Кроме того, в Белгородском районе в поселке Майский повреждены частные дома, одна надворная постройка и два автомобиля, в селе Новая Деревня – ограждение в одном частном доме.



В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что в 07:30 силы ПВО уничтожили восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью.



Ранее мы писали, что в Белгородской области сегодня с самого утра, 21 марта, гремели взрывы. По предварительным данным, пятеро гражданских получили ранения. Кроме того, повреждена линия электропередач, без света остались пять тысяч жителей.