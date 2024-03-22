Ранковий обстріл Бєлгорода: російська влада повідомила про жертви та руйнування

Білгород знову під атакою. Фото: Вячеслав Гладков

У Бєлгороді та Бєлгородській області вкотре було чути вибухи. Російська влада повідомила про загибель однієї людини, також є постраждалі та пошкодження. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За його словами, загибла жінка під час обстрілу знаходилася на вулиці. Також відомо про двох травмованих – у жінки осколкове поранення нижньої кінцівки, у чоловіка — закрита черепно-мозкова травма.





У місті пошкоджено скління у квартирах, приватному будинку та лікарнях. Також пошкоджені 12 автомобілів, 4 з них повністю згоріли.





Крім того, у Бєлгородському районі у селищі Майський пошкоджено приватні будинки, одну надвірну споруду та два автомобілі, у селі Нове Село – огорожу в одному приватному будинку.



Своєю чергою в Міноборони РФ повідомили, що о 07:30 сили ППО знищили вісім реактивних снарядів в повітрі над Бєлгородською областю.



Раніше ми писали, що у Бєлгородській області сьогодні з самого ранку, 21 березня, лунали вибухи. За попередніми даними, п'ятеро цивільних отримали поранення. Крім того, пошкоджено лінію електропередач, без світла залишилося п'ять тисяч мешканців.