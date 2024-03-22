«Россия находится в состоянии войны»: Песков обвинил Запад за нападение РФ на Украину

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия находится «в состоянии войны» и подтвердил намерение страны-оккупанта полностью занять территории четырёх украинских областей, об аннексии которых ранее объявила Москва.



Официально российское вторжение в Украину Путин и другие представители российских властей именуют «специальной военной операцией», а за обозначение его как «войны» людей даже штрафовали по статье о так называемой дискредитации армии.



«Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убеждён. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации», — сказал в интервью пропагандистскому изданию «Аргументам и фактам» Песков.



Напомним, после окончания президентских выборов в РФ, ожидается новая волна принудительной мобилизации.