«Росія перебуває у стані війни»: Пєсков звинуватив Захід за напад РФ на Україну

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія перебуває «у стані війни» і підтвердив намір країни-окупанта повністю зайняти території чотирьох українських областей, про анексію яких раніше оголосила Москва.



Офіційно російське вторгнення в Україну Путін та інші представники російської влади називають «спеціальною військовою операцією», а за позначення його як «війни» людей навіть штрафували за статтею про так звану дискредитацію армії.



«Так, це починалося як "спеціальна військова операція", але тільки-но там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я у цьому переконаний. І кожен має це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації», — сказав в інтерв'ю пропагандистському виданню «Аргументам і факти» Пєсков.



Нагадаємо, після закінчення президентських виборів у РФ очікується нова хвиля примусової мобілізації.