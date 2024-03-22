В Белгородской области РФ разбился военный самолет, ранен пилот — СМИ

В России недалеко от поселка Ровеньки Белгородской области разбился военный вертолет Ми-8, пилот получил ранения. Об этом передает Telegram-канал Astra.



По информации ASTRA, вертолет МИ-8 МО РФ совершил жесткую посадку в районе поселка Ровеньки Белгородской области вчера, 21 марта.





В результате этого пострадал пилот.



Ранее мы писали, что в в Магаданской области (Россия) упал вертолет Ми-8, на борту которого находились около двадцати человек. В результате авиакатастрофы по меньшей мере один погибший и несколько раненых.