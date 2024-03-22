У Бєлгородській області РФ розбився військовий гелікоптер, постраждав пілот — ЗМІ

У Росії неподалік селища Ровеньки Бєлгородської області розбився військовий гелікоптер Мі-8, пілот отримав поранення. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



За інформацією ASTRA, гелікоптер МІ-8 МО РФ здійснив жорстку посадку в районі селища Ровеньки Бєлгородської області вчора, 21 березня.





Внаслідок цього постраждав пілот.



Раніше ми писали, що в Магаданській області (Росія) впав вертоліт Мі-8, на борту якого знаходилося близько двадцяти людей. Внаслідок авіакатастрофи щонайменше один загиблий та кілька поранених.