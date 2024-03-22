Энергетики за считанные часы восстановили работу линии питания ЗАЭС

Энергетики возобновили работу линии питания Запорожской АЭС

Украинские энергетики уже восстановили линию питания ЗАЭС ПЛ-750кВ «Днепровская», которая была повреждена в результате массированной ракетной атаки россиян. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.



«22 марта силами украинских энергетиков возобновлена работа внешней воздушной линии ВЛ-750кВ «Днепровская», — говорится в сообщении.



Сейчас временно оккупированная Запорожская АЭС (город Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины снова соединяет две линии электропередачи: «Запорожская ТЭС — Ферросплавная» напряжением 330 кВ и «Днепровская», благодаря которым обеспечивается питание собственных потребностей станции.



Отметим, что с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный — с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности.



Ранее мы писали, что 22 марта во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС (город Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины.