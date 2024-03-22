Енергетики за лічені години відновили роботу лінії живлення ЗАЕС

Енергетики відновили роботу лінії живлення Запорізької АЕС

Українські енергетики вже відновили лінію живлення ЗАЕС ПЛ-750кВ «Дніпровська», яка була пошкоджена внаслідок масованої ракетної атаки росіян. Про це повідомили у пресслужбі Енергоатому.



«22 березня силами українських енергетиків відновлено роботу зовнішньої повітряної лінії ПЛ-750кВ «Дніпровська», — йдеться у повідомленні.



Наразі тимчасово окупована Запорізька АЕС (місто Енергодар) із об'єднаною енергосистемою України знову з'єднує дві лінії електропередачі: «Запорізька ТЕС-Феросплавна» напругою 330 кВ та «Дніпровська», завдяки яким забезпечується живлення власних потреб станції.



Зазначимо, що з початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів і один частковий.



Раніше ми писали, що 22 березня під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 відключилася зовнішня повітряна лінія підводного човна-750кВ «Дніпровська», яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС (місто Енергодар) з об'єднаною енергосистемою України.