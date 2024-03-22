Глава военного комитета НАТО заявил, что Альянс готов к потенциальному конфликту с Россией

Военный руководитель Североатлантического альянса — глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны НАТО готовы к возможному конфликту с Россией. Об этом он сообщил в интервью изданию Армия Inform.



По его словам, мысли об этом появились после того, как РФ аннексировала Крым в 2014 году.



«Это был очень важный момент, когда НАТО понял, что нужно вернуться к коллективной безопасности. Это одна из наших главных задач. Потому что за последние 20–30 лет мы фокусировались только на реагировании на кризисные ситуации. С 2019 года мы начали возвращаться в коллективную безопасность: изменили нашу оборонную стратегию, операционное планирование, меняем военные силы, необходимые для выполнения всех этих задач», — отметил он.



Бауэр с уверенностью ответил, что НАТО не будет оставаться в стороне, поэтому на вопрос журналиста, готов ли Альянс к конфликту, ответил: «Да».



«Это наша главная задача – быть готовыми. Если это случится сегодня, тогда придется драться с тем, что у тебя есть. Это всегда комбинация готовности на сегодняшний день и одновременно улучшение возможностей для будущего», — добавил адмирал.



Кроме того, Роб Бауэр дополнил, что ассоциация в 2016 году начала программу расширенного присутствия в трех странах Балтии, а с началом полномасштабной войны — в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.



«Теперь у нас восемь таких боевых групп численностью с батальоном, которые в случае необходимости могут быть объединены в бригаду. Соответствующие страны постоянно отрабатывают этот механизм. Если потребуется больше, тогда мы это рассмотрим. Но пока этого достаточно», — резюмировал он.



Ранее мы писали, что в Украине уже присутствуют военные из крупных стран НАТО. Это секрет, о котором уже все знают.