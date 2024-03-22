Голова військового комітету НАТО заявив, що Альянс готовий до потенційного конфлікту з Росією

Військовий керівник Північноатлантичного альянсу і голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни НАТО готові до можливого конфлікту з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю газеті Армія Inform.



За його словами, думки про це з'явилися після того, як РФ анексувала Крим у 2014 році.



«Це був дуже важливий момент, коли НАТО зрозуміло, що треба повернутися до колективної безпеки. Це одне з наших головних завдань. Тому що за останні 20–30 років ми фокусувалися лише на реагуванні на кризові ситуації. З 2019 року ми почали повертатися до колективної безпеки: змінили нашу оборонну стратегію, операційне планування, змінюємо військові сили, необхідні для виконання всіх цих завдань», — зазначив він.



Бауер впевнено відповів, що НАТО не залишатиметься осторонь, тому на запитання журналіста, чи готовий Альянс до конфлікту, відповів: «Так».



«Це наше головне завдання — бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього», — додав адмірал.



Крім того, Роб Бауер доповнив, що асоціація у 2016 році розпочала програму розширеної присутності у трьох країнах Балтії, а з початком повномасштабної війни – у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії.



«Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо», — резюмував він.



Раніше ми писали, що в Україні вже є військові з великих країн НАТО. Це секрет, про який уже всі знають.