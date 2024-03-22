Еще 9 украинских детей вернулись в семьи из оккупации и РФ

Украина при посредничестве Катара вернула домой еще 9 похищенных Россией детей. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.



«Нам удалось вернуть домой еще 9 украинских детей. В рамках реализации утвержденного плана действий президента Украины "Bring Kids Back UA" наша команда вместе с представителями Офиса Омбудсмена выполнила очередную задачу», — написал он в Telegram.



В частности, среди детей четверо от 3 до 10 лет были незаконно вывезены ранее Россией из детских домов и одна 12-летняя девочка.



Еще 4 ребенка, по словам главы Офиса президента, ранее вернулись с временно оккупированных территорий и уже посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали правоохранителям о преступлениях россиян, свидетелями которых они стали.



«Детей заставляли ходить в российские школы, где рассказывали, что нет самостоятельного государства Украина», — отметил Ермак.



Глава Офиса президента Украины поблагодарил Катар за посредничество.

Ранее Украина при помощи Катара вернула с временно оккупированных территорий и России 11 детей.

На временно оккупированных территориях находятся почти 1,6 млн детей и молодежи разного возраста. Об этом сообщил Центр гуманитарных программ «Альменда». Все они с 2014 года подвергаются российской политике русификации и милитаризации.