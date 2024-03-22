Ще 9 українських дітей повернулися до родин з окупації та РФ

Україна за посередництва Катару повернула додому ще 9 викрадених Росією дітей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«Нам удалося повернути додому ще 9 українських дітей. У рамках реалізації затвердженого плану дій президента України "Bring Kids Back UA" наша команда разом із представниками Офісу Омбудсмена виконала чергове завдання», — написав він у Telegram.



Зокрема, серед дітей четверо від 3 до 10 років були незаконно вивезені раніше Росією з дитячих будинків та одна 12-річна дівчинка.



Ще 4 дитини, за словами глави Офісу президента, раніше повернулися з тимчасово окупованих територій та вже відвідали Центр захисту прав дитини, де розповіли правоохоронцям про злочини росіян, свідками яких вони стали.



«Дітей змушували ходити до російських шкіл, де розповідали, що немає самостійної держави Україна», — зазначив Єрмак.



Глава Офісу президента України подякував Катару за посередництво.

Раніше Україна за допомогою Катару повернула з тимчасово окупованих територій та Росії 11 дітей.



На тимчасово окупованих територіях знаходяться майже 1,6 млн дітей та молоді різного віку. Про це повідомив Центр гуманітарних програм "Альменда". Усі вони з 2014 року піддаються російській політиці русифікації та мілітаризації.