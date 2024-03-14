Украине предстоит реинтегрировать 1,6 миллионов детей из оккупации: правозащитники предложили «дорожную карту»

На временно оккупированных территориях находятся почти 1,6 млн детей и молодежи разного возраста. Об этом сообщил Центр гуманитарных программ «Альменда». Все они с 2014 года подвергаются российской политике русификации и милитаризации. И уже сегодня необходимо думать как эффективно реинтегрировать детей после деоккупации, отмечают эксперты. Они подчеркивают, если реинтеграционной политики нет, то может возникнуть внутренний конфликт.



Украинские правозащитники подготовили и представили рекомендации (дорожную карту) по политике реинтеграции детей и молодежи, которые находились в оккупации. Дорожная карта была разработана экспертами трех общественных организаций — ЦГП «Альменда», Региональный центр прав человека, Украинского хельсинского союза по правам человека.



Документ нарабатывали в течение года. Эксперты изучали матрицы успешных и неуспешных практик реинтеграции, исследовали практики других стран и изучали дискуссии с украинскими студентами, в том числе переселенцами, относительно видения процессов реинтеграции детей и молодежи.



По результатам исследования опыта 7 государств была составлена Матрица успешных и неуспешных практик, которые нужно учитывать при разработке государственной политики Украины по реинтеграции детей и молодежи после деоккупации, она легла в разработку «Дорожной карты». Об этом рассказала основной автор Исследования «(Не)изученные уроки: опыт стран по реинтеграции детей и молодежи» Анастасия Воробьева.



«Было бы странно, если бы мы не спросили украинскую молодежь, студенчество, что же они думают о будущей реинтеграции. Потому что понятно, что интегрироваться дети с ВОТ будут в сообщество свое — молодежное, и поэтому очень важно посмотреть, что же думает принимающая сторона и какое настроение у нее», — отметила руководитель направления национальной адовокации Валентина Потапова.



Встречи были поделены на два блока:

информационный, в котором исследователи предоставили информацию о том, что сейчас происходит с детьми во временной оккупации;

практический, где детям было предложено изобразить того ребенка, которого нужно интегрировать, и попытаться определить вызовы и пути решения этих вызовов для эмоционального погружения.

Всего к дискуссиям было привлечено 86 студентов. В том числе были студенты, которые имели опыт жизни в оккупации.



Во время дискуссий практический психолог вел наблюдение с целью исследовать эмоциональное состояние и эмоциональные реакции во время дискуссии и оценить настроения украинской молодежи и ее отношение к детям и молодежи, проживающих в оккупации. В дальнейшем был проведен анализ рисунков студентов «Портрет ребенка, пережившего оккупацию».



На основе дискуссий были выделены вызовы, которые могут возникнуть в процессе реинтеграции и пути их решения.



Главный вывод дискуссий — студенты выражают готовность принимать участие в программах реинтеграции молодежи с оккупированной территории в пространство Украины. Но исследователями был выявлен низкий уровень осведомленности о ситуации, в которой находятся дети и молодежь в оккупации, что указывает на необходимость разработки эффективных программ для украинской молодежи и подготовки ее к процессам реинтеграции.



В «Дорожной карте» было выделено 6 условий внедрения и 11 принципов политики реинтеграции детей и молодежи, которые находились в оккупации.



Сама карта состоит из 7 стратегических целей: