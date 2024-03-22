Путин так запугивает российский народ — реакция Киева на теракт в Подмосковье

Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Давайте зафиксируем: Украина абсолютно точно не имеет никакого отношения к этим событиям», — заявил Подоляк в специальном видеообращении.



Как он отметил, «во-первых, у нас полномасштабная, полноценная, большая, интенсивная война с российской регулярной армией и с Российской Федерацией как страной. И все будет решено на поле боя. Для Украины важно провести эффективные боевые действия, наступательные действия для того, чтобы уничтожить российскую регулярную армию и, таким образом, закончить эту войну».



Во-вторых, по словам Подоляка, Украина никогда не использовала террористических методов ведения войны. В то же время он подчеркнул, что, в свою очередь, именно в новейшей российской истории неоднократно были случаи, когда использовались те или иные теракты против своих же граждан.



«Каширское шоссе, Норд-Ост — для оправдания тех или иных геноцидных действий против той или иной этнической группы», — отметил он.



Советник главы Офиса президента также обратил внимание на то, что «еще задолго до этого теракта, а именно — 9 марта, дипломатические представители иностранных государств в России предупреждали о возможности проведения терактов для последующих пропагандистских или каких-либо других действий РФ, чтобы продолжать оправдывать масштабную мобилизацию, милитаризацию и геноцидные ракетные обстрелы гражданского населения Украины».



Заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Дмитрий Усов также считает это «провокацией спецслужб Путина, о которой предупреждало международное сообщество».



«Кремлевский тиран с этого начинал свою карьеру и такими же преступлениями против собственных граждан хочет ее завершить», — сказал Усов в комментарии «Украинской правде».



Вечером 21 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба с пострадавшими и погибшими. СМИ сообщают о как минимум 40 погибших и около 100 раненых. В результате взрыва гранаты в здании возник пожар, начала разрушаться крыша.