Путін так залякує російський народ — реакція Києва на теракт у Підмосков'ї

Україна не має жодного відношення до стрілянини у підмосковному «Крокус Сіті Холлі», заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.



«Давайте зафіксуємо: Україна абсолютно точно не має жодного відношення до цих подій», — заявив Подоляк у спеціальному відеозверненні.



Як він зазначив, «по-перше, у нас повномасштабна, повноцінна, велика, інтенсивна війна з російською регулярною армією та з Російською Федерацією як країною. І все буде вирішено на полі бою. Для України важливо провести ефективні бойові дії, наступальні дії для того, щоб знищити російську регулярну армію і таким чином закінчити цю війну».



По-друге, за словами Подоляка, Україна ніколи не використовувала терористичні методи ведення війни. Водночас він наголосив, що, своєю чергою, саме в новітній російській історії неодноразово були випадки, коли використовувалися ті чи інші теракти проти своїх громадян.



«Каширське шосе, Норд-Ост — для виправдання тих чи інших геноцидних дій проти тієї чи іншої етнічної групи», — зазначив він.



Радник глави Офісу президента також звернув увагу на те, що «ще задовго до цього теракту, а саме — 9 березня, дипломатичні представники іноземних держав у Росії попереджали про можливість проведення терактів для подальших пропагандистських чи інших дій РФ, щоб продовжувати виправдовувати масштабну. мобілізацію, мілітаризацію та геноцидні ракетні обстріли цивільного населення України».



Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Дмитро Усов також вважає це «провокацією спецслужб Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота».



«Кремлівський тиран із цього розпочинав свою кар'єру і такими ж злочинами проти власних громадян хоче її завершити», — сказав Усов у коментарі «Українській правді».



Увечері 21 березня у підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Холл» перед концертом гурту «Пікнік» сталася стрілянина з постраждалими та загиблими. ЗМІ повідомляють про щонайменше 40 загиблих та близько 100 поранених. Внаслідок вибуху гранати в будівлі виникла пожежа, почав руйнуватися дах.