Теракт в Подмосковье: что известно к утру

В результате теракта в концертном зале «Крокус» в Подмосковье погибли минимум 83 человека, сообщает российское здание Shot.



Согласно данным МЧС РФ, 107 человек находятся в больницах, списки пострадавших опубликованы в сети.

В сети публикуют предполагаемые фото и ориентировки на 4 из 6 подозреваемых в теракте граждан Таджикистана. Двое из них якобы задержаны в Брянской области. Достоверность фото и факт задержания не подтверждены.



В здании «Крокуса» проходят следственные действия. Там же опознают тела погибших.



Ранее прокремлевские телеграм-каналы опубликовали сгенерированный нейросетью дипфейк, на котором якобы секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокус сити холле».



Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



