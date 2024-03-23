Теракт у Підмосков'ї: що вже відомо вранці

В результаті теракту в концертному залі «Крокус» у Підмосков'ї загинули щонайменше 83 особи, повідомляє російське видання Shot.



За даними МНС РФ, 107 осіб перебувають у лікарнях, списки постраждалих опубліковані у мережі.

У мережі публікують фото та орієнтування на 4 із 6 підозрюваних у теракті громадян Таджикистану. Двох із них нібито затримано в Брянській області. Вірогідність фото та факт затримання не підтверджено.



У будівлі «Крокуса» відбуваються слідчі дії. Там же упізнають тіла загиблих.



Раніше прокремлівські телеграм-канали опублікували згенерований нейромережею дипфейк, де нібито секретар РНБО України Олексій Данилов в ефірі телемарафону підтвердив причетність України до теракту в «Крокус сіті холі».



Україна не має жодного відношення до стрілянини у підмосковному «Крокус Сіті Холлі», заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.