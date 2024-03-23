В России распространили фейк о «причастности» Украины к теракту под Москвой

Прокремлевские телеграм-каналы опубликовали сгенерированный нейросетью дипфейк, на котором якобы секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокус сити холле».



«Новости Донбасса» изучили видео и с уверенностью заявляют, что это фейк по ряду причин:

Движение губ «Данилова» не совпадает с речью. На видео показано включение «Данилова» в студию телеканала «Мы — Украина» вечером 22 марта. Однако в это время телемарафон велся из студии телеканала «1+1» (ТСН). То есть это видеомонтаж: дипфейк с образом секретаря СНБО смонтировали с архивными кадрами эфира канала «Мы — Украина».