В оккупированном Донецке восстановили электроснабжение, но многие жители пока без воды

На оккупированных территориях Донецкой области подали напряжение после аварийного снижения сети. В группировке «ДНР» сообщают, что параллельно специалисты включили объекты водоснабжения и теплоснабжения.



Однако жители разных регионов оккупированных Донецка и Макеевки сообщают, что у них нет воды и тепла в квартирах.



На утро 23 марта были обесточенными 4 котельные в Макеевке и около 20 котельных в Донецке. Специалисты работают.



Из 259 котельных тепло не подают 22. Все кроме одной аварийно отключены от электроэнергии.