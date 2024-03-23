В окупованому Донецьку відновили електропостачання, але багато жителів поки що без води

На окупованих територіях Донецької області подали напругу після аварійного зниження мережі. У групуванні «ДНР» повідомляють, що паралельно фахівці включили об'єкти водопостачання та теплопостачання.



Проте мешканці різних регіонів окуповані Донецька та Макіївки повідомляють, що у них немає води та тепла у квартирах.



На ранок 23 березня було знеструмлено 4 котельні в Макіївці та близько 20 котелень у Донецьку. Фахівці працюють.



З 259 котелень тепло не подають 22. Усі крім однієї аварійно відключені від електроенергії.