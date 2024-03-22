В Донецкой области отменили экстренные отключения электричества, а оккупированный Донецк — с перепадами сети

Экстренные отключения электроэнергии в Донецкой области, введенные из-за массированной атаки РФ по энергосистеме, отменены. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.



«Донецкая область: экстренные отключения отменены. 140 тысяч семей снова со светом», — говорится в сообщении.



Тем временем на оккупированной территории Донецкой области наблюдаются перепады напряжения. Они также связаны с обстрелами.



Перебои в электроэнергии повлекли за собой остановку котельных, фильтровальных и насосных станций водоснабжения.



Энергетики занимаются восстановлением ситуации на электрических сетях, утверждают в группировке «ДНР».