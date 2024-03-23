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По Донецкой области за сутки Россия ударила 12 раз, есть разрушения и жертвы

23 марта 2024, 10:16

По Донецкой области за сутки Россия ударила 12 раз, есть разрушения и жертвы

По Донецкой области за сутки Россия ударила 12 раз, есть разрушения и жертвы

За 22 марта российские войска совершили 1669 атак, из них 12 — обстрелы населенных пунктов. Об этом сообщили в полиции Донецкой области. 

Взрывы прогремели в 9 населенных пунктах: городах Лиман, Торецк, поселках Острое, Гродовка, Очеретино, Ямполь, селах Катериновка, Нетайлово, Уманское.

Повреждены 15 гражданских объектов — 11 жилых домов, магазин, школа, хозяйственная постройка, линия электропередач.

В Очеретино погибла 62-летняя женщина, ранен 49-летний мужчина. Повреждены многоквартирный и три частных дома.

В Лимане оккупант реактивной артиллерии разрушил 4 частных дома.

В результате артиллерийского удара в Торецке повреждены пятиэтажка и магазин, в Остром — многоквартирный дом.

Кроме того, сегодня после полуночи Россия ударила по Мирнограду четырьмя ракетами — тип вооружения устанавливается, отметили в полиции.

Ранен мирный житель. Разрушениям подверглись по меньшей мере 20 объектов инфраструктуры — 13 домов, котельная, учебное заведение, здание горно-спасательного подразделения, складское помещение, гражданское авто, газопровод, ЛЭП.

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