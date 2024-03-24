РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 43 цели

Российская Федерации в очередной раз совершила массированный обстрел по территории Украины, атаковав и ракетами, и ударными дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили 43 российские цели. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 29 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс – РФ.) и 28 ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков Приморско-Ахтарск – РФ., мыс Чауда – Крым)», — говорится в сообщении.





В ведомстве отметили, что в результате противовоздушного боя уничтожены 43 воздушных цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА «Shahed-136/131» в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.



К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.



Ранее мы писали, что за 22 марта российские войска совершили 1669 атак, из них 12 — обстрелы населенных пунктов.