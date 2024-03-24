РФ масовано атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 43 цілі

Російська Федерація вкотре здійснила масований обстріл по території України, атакувавши і ракетами, і ударними дронами-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили 43 російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«У ніч на 24 березня 2024 року російські окупанти атакували 29 крилатими ракетами Х-101/Х-555 з 14 літаків стратегічної авіації Ту-95МС (район пусків Енгельс – РФ.) та 28 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків Охтарськ – РФ., мис Чауда – Крим)», — йдеться у повідомленні.





У відомстві зазначили, що внаслідок протиповітряного бою знищено 43 повітряні цілі: 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 25 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Київської, Волинської та Львівської областей.



До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.



Раніше ми писали, що за 22 березня російські війська здійснили 1669 атак, з них 12 - обстріл населених пунктів.