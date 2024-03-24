На Бахмутском направлении пограничники поразили миномет россиян

Украинские военнослужащие на Бахмутском направлении уничтожили миномет российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.



«Вражеский миномет уничтожили прицельными ударами пограничники-минометчики бригады Гвардии наступления «Месть» на Бахмутском направлении», — говорится в сообщении.



По словам наших военных, россияне оккупанты приковали его на цепь, однако защитить не удалось.



Ранее мы писали, что Силы обороны сегодня, 24 марта, нанесли удары по военным объектам российских захватчиков в Севастополе. В частности, было уничтожены два десантные корабли.