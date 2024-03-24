ВСУ уничтожили два корабля, центр связи и несколько объектов инфраструктуры в оккупированном Севастополе

Украинские военнослужащие сегодня, 24 марта, нанесли удары по военным объектам российских захватчиков в Севастополе. В частности, было уничтожены два десантные корабли. Об этом сообщили в пресс-службе Управления стратегических коммуникаций ВСУ.



«Силы обороны Украины успешно поразили большие десантные корабли «Ямал» и «Азов», центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе», — говорится в сообщении.





Ранее мы писали, что утром 24 марта во временно оккупированном Симферополе (Крым) были слышны взрывы, загорелась нефтебаза в поселке Гвардейское.