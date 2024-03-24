На Бахмутському напрямку прикордонники уразили міномет росіян

Українські військовослужбовці на Бахмутському напрямі знищили міномет російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



«Ворожий міномет знищили прицільними ударами прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу «Помста» на Бахмутському напрямку», — йдеться в повідомленні.



За словами наших військових, росіяни прикували його до ланцюга, проте захистити не вдалося.



Раніше ми писали, що Сили оборони сьогодні, 24 березня, завдали ударів по військових об'єктах російських загарбників у Севастополі. Зокрема, було знищено два десантні кораблі.