В результате обстрела повреждены объекты «Нафтогаза» на западе Украины

В результате атаки на Украину утром, 24 марта, россияне повредили объекты «Нафтогаза». Об этом сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.



«Утром враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру. Есть повреждения объектов «Группа Нафтогаз» на западе», — отметил он.



По предварительным данным, информации о пострадавших нет.



Сейчас продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.



В свою очередь, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что во время воздушной тревоги утром оккупанты с МиГ-31К ударили по Львовской области кинжалами.



«Есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью», — резюмировал он.



Напомним, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела более 70 тысяч жителей остались без тепла, также пропало энергоснабжение в больницах.