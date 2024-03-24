Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти «Нафтогазу» на заході України

Внаслідок атаки на Україну вранці, 24 березня, росіяни пошкодили об'єкти «Нафтогазу». Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.



«Вранці ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру. Є пошкодження об'єктів «Група Нафтогаз» на заході», — зазначив він.



За попередніми даними, інформації щодо постраждалих немає.



Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.



Своєю чергою, голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги вранці окупанти з МіГ-31К ударили по Львівській області кинджали.



«Є два попадання в той же об'єкт критичної інфраструктури, в який окупанти цілилися вночі», — резюмував він.



Нагадаємо, російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу понад 70 тисяч мешканців залишилися без тепла, також зникло енергопостачання у лікарнях.