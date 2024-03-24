Белгородская область снова попала под обстрел: пострадали двое мужчин

Белгородская область РФ сегодня, 24 марта, попала под обстрел. В результате чего двое мужчин получили ранения, также есть повреждения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



По его информации, окраина села Муром Шебекинского городского округа была атакована. У пострадавшего мужчины осколочные ранения головы, нижних конечностей и поясничной области. Также повреждена кровля хозпостройки.



Кроме того, в селе Цаповка Борисовского района травмирован водитель сельскохозяйственного предприятия из-за сброса взрывного устройства на автомобиль. У него осколочные ранения верхней и нижней конечностей.



Ранее мы писали, что в Белгороде и Белгородской области 22 марта были слышны взрывы. Российские власти сообщили о гибели одного человека, также есть пострадавшие и повреждения.