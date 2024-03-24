Бєлгородська область знову потрапила під обстріл: постраждали двоє чоловіків

Бєлгородська область РФ сьогодні, 24 березня, потрапила під обстріл. Внаслідок чого двоє чоловіків отримали поранення, також є пошкодження. Про це повідомив губернатор регіону Вячеслав Гладков.



За його інформацією, околиця села Муром Шебекинського міського округу була атакована. У постраждалого чоловіка осколкові поранення голови, нижніх кінцівок та поперекової області. Також пошкоджено покрівлю хозпобудови.



Крім того, у селі Цапівка Борисівського району травмовано водія сільськогосподарського підприємства через скидання вибухового пристрою на автомобіль. У нього осколкові поранення верхньої та нижньої кінцівок.



Раніше ми писали, що у Бєлгороді та Бєлгородській області 22 березня були чутні вибухи. Російська влада повідомила про загибель однієї людини, також є постраждалі та пошкодження.