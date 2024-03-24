В Константиновке несколько домов будут без газа: дата и причины

В Константиновке Донецкой области 26 марта будут проводиться аварийно-восстановительные работы. Некоторые квартиры будут временно без газоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкоблгаз.



«26 марта специалистами Константиновского УГГ будут проводиться аварийно-восстановительные работы на газовом распределительном пункте и газопроводах среднего и низкого давления», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что газоснабжение в некоторых домах будет прекращено, в частности:

ул. 6-го сентября, дом. №37

пр-т Ломоносова, дом. №93в

ул. Безнощенко, дом. №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

После завершения ремонтных работ газоснабжение будет возобновлено.



Ранее мы писали, что в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов без электроснабжения остаются 76 населенных пунктов.