У Костянтинівці кілька будинків будуть без газу: дата та причини

У Костянтинівці Донецької області 26 березня проводитимуться аварійно-відновлювальні роботи. Деякі квартири будуть тимчасово без газопостачання. Про це повідомили у прес-службі Донецькоблгаз.



«26 березня фахівцями Костянтинівського УГГ будуть проводитись аварійно-відновлювальні роботи на газовому розподільчому пункті та на газопроводах середнього та низького тиску», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що газопостачання у деяких будинках буде припинено, зокрема:

вул. 6 вересня, будинок. №37

пр-т Ломоносова, будинок. №93в

вул. Безнощенко, будинок. №1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12

Після завершення ремонтних робіт газопостачання буде відновлено.



Раніше ми писали, що на Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишаються 76 населених пунктів.