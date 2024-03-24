У Костянтинівці кілька будинків будуть без газу: дата та причини

У Костянтинівці Донецької області 26 березня проводитимуться аварійно-відновлювальні роботи. Деякі квартири будуть тимчасово без газопостачання. Про це повідомили у прес-службі Донецькоблгаз.
«26 березня фахівцями Костянтинівського УГГ будуть проводитись аварійно-відновлювальні роботи на газовому розподільчому пункті та на газопроводах середнього та низького тиску», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що газопостачання у деяких будинках буде припинено, зокрема:
Після завершення ремонтних робіт газопостачання буде відновлено.
Раніше ми писали, що на Донеччині внаслідок обстрілів з боку російських окупантів без електропостачання залишаються 76 населених пунктів.