При ударе по ЧФ РФ в разведывательный корабль «Иван Хурс» попали сразу две ракеты

При атаке ВСУ на ЧФ РФ в Крыму в разведывательный корабль «Иван Хурс» попали сразу две ракеты. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.



«Разведывательный корабль «Иван Хурс» повреждён в результате вчерашней атаки на Крым», — сообщают источники ASTRA.



Отмечается, что в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю были запущены 18 ракет, а силы ПВО сбили 11 из них.



Ранее ГУР подтвердило, что во время атаки флота оккупантов был поражён большой десантный корабль России «Ямал», 23 марта 2024 года.



В частности, был атакован 13-й судоремонтный завод ЧФ РФ в Севастополе, где среди прочего был пришвартован большой десантный корабль РФ «Ямал».



По оценкам военной разведки Украины, характер повреждений БДК «Ямал» носит критический характер: пробоина в верхней палубе обусловила крен на правый борт.



Вдобавок по меньшей мере три украинские крылатые ракеты Storm Shadow попали в крупный узел связи Черноморского флота РФ.



Об этом пишет OSINTtechnical, проведя геолокацию видео ударов.

Спутниковые снимки последствий ракетного удара по узлу связи Черноморского флота России в Севастополе. Фото: СХЕМЫ

Повреждена в/ч на улице Руднева, БДК «Азов» и «Ямал» (о чем официально заявляли ВСУ) и разведывательный корабль «Иван Хурс».



Напомним, украинские военнослужащие сегодня, 24 марта, нанесли удары по военным объектам российских захватчиков в Севастополе. В частности, были уничтожены два десантных корабля.